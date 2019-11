¿Surrealismo en Google Maps? Esta imagen te dejará sin palabras

Agencia

Canadá.- "Estamos sin palabras". Así resume Google Maps su estupor ante un gif que recoge un 'zoom' sacado de su propio servidor correspondiente a una calle de Canadá. En la imagen, que el servicio de mapas ha compartido en su cuenta de Twitter, se ve a una persona sentada en una silla con una máscara de caballo que se está comiendo un plátano.

De acuerdo con el portal de noticias RT, a su lado, en medio de la carretera, aparece una mesa decorada con flores y un mantel también estampado con motivos florales, otra silla y dos flamencos decorativos a ambos lados de la mesa.

Esta instalación de arte contemporáneo —o lo que sea— puede ser encontrada en el sitio web de Google Maps al introducir la dirección 1293 Liberty Drive, Victoria, Columbia Británica, Canadá.

