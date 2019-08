¿Te interesa? Buscan dueño para gatito, pesa 12 kilos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de las redes sociales, el Refugio de Animales Morris busca el apoyo de la población de Filadelfia, Estados Unidos, para hallar un hogar para “Mr. B” un enorme gato que pesa 12 kilos.

De acuerdo con Excélsior, en la publicación se pide a los usuarios de las redes sociales difundir la imagen de “Mr. B” para que “este chico de ojos tristes pueda encontrar la felicidad”.

"Adopta a este paquete gigante de pelusa y amor”, se resalta en la publicación que hasta el momento ha sido compartida más de siete mil veces y suma más de 23 mil “Me Gusta”.

OMG, big boi Mr. B is a CHONK. He’s a chonk of a chonk. He redefines the term. Can you guess how much he weighs? More importantly, can you give him a home? Adopt this jumbo-sized package of fluff & love: https://t.co/v8aB6PzBbL. Please RT to help this sad-eyed guy find happiness! pic.twitter.com/tquRuvRaws