Checa aquí el top ten de lo más retuiteado en 2017

Agencia

Ciudad de México.- ¿Qué tienen en común un expresidente estadounidense, LeBron James y un joven que realmente le gustan los nuggets de pollo? Pues que todos ellos hicieron grandes olas en Twitter este 2017.

De acuerdo con AP, la red social dio a conocer su lista anual de los tuits más retuiteados y, para sorpresa de Donald Trump, él no está en la lista. A continuación los diez tuits que más ruido hicieron en Twitter.

Lo sentimos Trump, no lograste entrar en el conteo que encabeza el chico Carter Wilkerson, quien le pidió a las personas que lo retuitearan para hacerse acreedor al premio de un año gratis de nuggets de pollo. No alcanzó los 18 millones que pedía la cadena de comida rápida Wendy's, pero la empresa le dio el premio por su esfuerzo.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

El segundo lugar con 1.7 millones de retuits fue para el ex presidente Barack Obama, quien tomó tres de los primeros 10 lugares de la lista.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

El tercer lugar se lo llevó la Universidad Estatal de Pennsylvania, que gracias a una campaña que hizo para recaudar fondos para los damnificados por las inundaciones en Houston acumuló un millón 167 mil 329 retuits.

With the current devastation in Houston, we are pledging $0.15 for every RT this gets! Please forward this along to help out those in need! pic.twitter.com/lodyOBE0eG — Penn State IFC (@PennStateIFC) 30 de agosto de 2017

Ariana Grande se ubicó en el cuarto lugar con su tuit de condolencias luego del ataque se sucedió a las afueras de la Arena de Manchester en el Reino Unido. Acumuló 1.1 millones de retuits.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

Barack Obama vuelve a aparecer en la lista, ahora en el quinto lugar, con otro tuit de despedida en el que invita a la gente a creer que ellos son el facto de cambio. Tuvo un millón 854 mil 332 retuits.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) 11 de enero de 2017

Una imagen para recordar a Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, se convirtió en el sexto tuit más retuiteado con más de un millón 400.

El séptimo sitio con un tuit donde critica al presidente Donald Trump por su decisión de cancelar la invitación de Stephen Curry a la Casa Blanca para celebrar el campeonato de los Warriors de Golden State de la NBA.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 de septiembre de 2017

Sin duda, 2017 fue el año para Obama, al menos en Twitter, quien se ubicó por tercera ocasión en la lista con un mensaje de despedida en el que agradecía por hacerlo un mejor líder y un mejor hombre. Obtuvo más de 630 mil retuits que lo pusieron en el octavo lugar.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) 20 de enero de 2017

El noveno lugar lo ocupa Sam Martin, jugador del equipo de futbol americano Detroit Lions quien a cambio de retuits, prometió donar alimento para los perros damnificados por el huracán 'Harvey'. Recopiló 623 mil 411.

Leo and I are donating 6 lbs of dog food to Houston for every retweet this gets!!!! RT RT RT RT!! pic.twitter.com/bcTT905knP — Sam (@SamMartin_6) 31 de agosto de 2017

Finalmente, el décimo lugar lo ocupó un joven que pidió a sus seguidores hacer retuit para salvar a una persona del suicidio. Acumuló 604 mil 301.

suicide hotline 1-800-273-8255



1 person ends their life every 40 seconds



will u take the time to retweet this & possibly save one of them? — seth joesph (@sethjoesph) 28 de agosto de 2017

Aunque no logró entrar en la lista de los más retuiteados, Trump quedó en el primer sitio como el líder electo que más tuits envía. Superó a otros funcionarios, como su vicepresidente Mike Pence y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente.