Diversas actividades de Japón se han instalado poco a poco en la cultura mexicana a tal grado que tiendas vendedoras de telas, han puesto a disposición diversos diseños de animes que ameritan un buen Cosplay.

Previo a la contingencia sanitaria a causa de la pandemia de Covid-19, era común ver a jóvenes, adolescentes e incluso adultos asistir a algún tipo de evento o convención para lucir los trajes hechos a mano, quienes por su fanatismo a sus personajes favoritos se disfrazaban.

El Cosplay, no es una actividad sencilla, pues por regular los materiales para caracterizarse de cierto protagonista son muy elevados, además que encontrar la tela para recrear la vestimenta es muy complicado. Los cosplayes (persona que practica el cosplay) tienen a gastar un aproximado de 2 mil a 4 mil pesos en materiales, dependiendo de la complejidad del personaje a caracterizar.

Tela de ‘Kimetsu No Yaiba’ se vende en tiendas de México [Foto: Facebook - Telas París]

Tienda en Monterrey salva a los cosplayers

Gracias a una tienda distribuidoras de telas en México, en la ciudad de Monterrey los cosplayers y fanáticos de estos personajes tienen un lugar para conseguir el material necesario para traer a la vida a personajes como:

- Naruto

- The Nightmare Before Christmas

- Miraculous: las aventuras de Ladybug

- Kimetsu no Yaiba / Cazador de Demonios

En su página de facebook la tienda conocida como “Telas París”, compartió su extravagante catálogo, el cual no tardó de inundar a las redes sociales en memes y halagos por adaptarse al mercado del Cosplay, debido a su alza en tendencia durante la pandemia.

Tela de ‘Kimetsu No Yaiba’ se vende en tiendas de México [Foto: Facebook - Telas París]

Entre los precios de estas telas podemos encontrar tela Tafetan con estampado de los antagonistas de la serie de Naruto, la “Organización Akatsuki” desde $95 el metro, o la tela Tergal con estampado de la serie del momento “Kimetsu no Yaiba” al mismo precio.

A su vez, estas tiendas distribuidoras comenzarán a competir directamente con otros centros de distribución de materiales que suelen tener un precio más elevado.

Los cosplayes de Monterrey y los amantes de estos animes tendrán a su disposición grandes cantidades de tela para confeccionar su disfraz , playeras, bolsos o cualquier otro artículo que su creatividad le permita crear. Así que no desesperes, ahora solo falta esperar que esta tendencia sea replicada en otros estados debido a su popularidad.

Con información de INGlatam.

