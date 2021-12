Templo Satánico en EE.UU. prepara su propio pesebre navideño

Por tercer año consecutivo el Templo Satánico, una organización religiosa con sede en Salem, ha instalado una exhibición navideña en el capitolio del estado de Illinois.

Como cada año, la muestra consiste en hacer una propia representación de la natividad, para celebrar su fiesta conocida como Sol Invictus (o también conocido como el "inconquistado", refiere a un fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciado en el Imperio Romano tardío).

La escultura representa a su deidad Bafometo (Baphomet), en forma de un recién nacido con cabeza de cabra de aspecto temible, el cual fue diseñada por el artista de terror Chris P. Andres.

La exhibición fue instalada en el centro del Capitolio junto a las muestras representativa de pesebres de otras religiones, incluido el cristiano.

Ante la revelación del peculiar pesebre, la exhibición ha despertado tanto críticas como agresiones por parte de los usuarios de las redes sociales como Twitter; además de la lluvia de las quejas en contra de las autoridades locales por permitir a la institución satánica colocar su figura en el Capitolio, según reporta el New York Post.

Satanic Temple installs the “satanic deity” Baphomet in the holiday display in the rotunda of the Illinois State Capitol. PHOTOS -> https://t.co/kLNogrp4NS pic.twitter.com/4tgOIKvhcF

Religiosos también van contra los pesebres

El obispo de la diócesis de Springfield en Illinois, Thomas Paprocki, que supervisó la instalación del tradicional pesebre en la rotonda, dijo que las exhibiciones satánicas "no deberían tener lugar en este Capitolio ni en ningún otro lugar".

The scene at the Illinois State Capitol where the Satanic Temple of Illinois is installing the “satanic deity” Baphomet as the American Society for the Defense of Tradition, Family and Property recite the Rosary. pic.twitter.com/HXgyKPNvAP