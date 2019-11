"Tenemos un problema": Reportero es perseguido por cerdo en vivo

Agencia

MÉXICO.- Un enorme puerco persiguió este martes a Lazos Mantikos, reportero del canal de noticias ANT1, mientras transmitía en directo desde la turística ciudad de Kineta (Ática Occidental, Grecia), según se aprecia en un video compartido en Twitter.

En la grabación se observa cuando Mantikos, ya conectado en directo, aparece en pantalla huyendo del cerdo mientras intenta hacer su trabajo. Asimismo, las imágenes muestran cómo la escena desata las risas de sus compañeros en el plató, que no dan crédito a lo que ven sus ojos. El animal sigue sin cesar al hombre, que grita para tratar de ahuyentarlo, indica el portal de noticias RT.

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB