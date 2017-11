‘Quizás’, responde Sharápova a propuesta de matrimonio de un fan (Video)

Agencia

ESTAMBUL, Turquía.- La exnúmero uno del mundo, María Sharápova, no dudó en responder con un ‘quizás’ a un admirador que interrumpió su servicio, con una repentina propuesta de matrimonio, durante un juego en Estambul.

De acuerdo con el portal RT, la tenista rusa María Sharápova recibió el domingo una sorprendente propuesta de matrimonio de un admirador durante un juego de exhibición jugado en Estambul, Turquía.

La cinco veces ganadora de torneos de Grand Slam, está realizando una gira internacional como parte de sus preparativos para la próxima temporada e hizo una parada en Estambul, para enfrentar el domingo pasado a la jugadora local Cagla Buyukakcay.

Turkish spectator proposes to Maria Sharapova during match in Istanbul https://t.co/9RpQcFqA3X pic.twitter.com/WJH46sRVSk