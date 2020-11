Con terapia sexual, modelo afirma que en cuarentena perdió 5 kilos

Ciudad de México.- Para muchas personas, la cuarentena por Covid-19 es todo un sufrimiento, pues subieron de peso por la poca actividad física que realizaron, pero no es el caso de la modelo brasileña Grasi Mattos, quien dice que logró bajar de peso sin utilizar esteroides o anabólicos, todo fue con el proceso natural de las relaciones sexuales.

La chica fitness, de 24 años, que en su momento concursara en una de las ediciones de Miss Bumbum, comenta que decidió modificar su rutina de pérdida de peso, más nunca pensó que pudiera funcionar la dieta sexual.

Ella reveló que para que todo esto bien valiera la pena tuvo que dedicar de tres a cuatro "sufridas" horas al día al sexo, para perder 8 mil calorías.

Pero el secreto de la belleza no sólo va en el acondicionamiento físico; su dieta sexual incluyó comidas saludables y equilibradas cada tres horas.

"Este es mi secreto para horas de inmenso placer, libres de ansiedades, mal humor y tensiones", defiende. Para ayudar a moldear el cuerpo, las comidas de la modelo incluyen cítricos para el desayuno, pasta o arroz integral para el almuerzo, algas y dos copas de vino para la cena.

La modelo dice que decidió seguir la dieta sexual después de arrepentirse de usar esteroides anabólicos.