Terrible incendio 'devora' poblado australiano (video)

AUSTRALIA.- Los incendios forestales que arrasan parte del estado australiano de Victoria desde el pasado fin de semana han destruido una pequeña rural, donde las llamas han consumido todas las pertenencias de los residentes.

De acuerdo a RT, la aldea Tonimbuk, ubicada unos 70 kilómetros al sureste de Melbourne, ha sido una de las más afectadas por esos sucesos. Los fuertes vientos y las altas temperaturas han empeorado la situación y los servicios de emergencia aún no controlan las llamas.

Más de 2.000 bomberos han sido movilizados en Victoria para combatir las llamas, debido a que hay al menos 19 focos activos.

El empresario vinícola Andrew Clarke, uno de los muchos residentes de Tonimbuk que han perdido todas sus posesiones, sostiene que el Gobierno de ese estado australiano pudo minimizar la magnitud del incendio si hubiera tomado medidas preventivas mediante la quema controlada del material combustible acumulado.

This is what firefighters faced on the ground in Garfield North near #Bunyip yesterday, where MFB strike teams managed to save two homes and two granny flats from the #Vicfires. We're working closely with @CFA_Updates & @FFMVic crews to protect assets in the area @vicemergency pic.twitter.com/V2CCvoznFM