Terror en el escenario: pantalla gigante cae sobre bailarín de Mirror.

Momentos de terror se vivieron en el escenario donde la banda Mirror daba concierto: minutos después de que diera inicio el show, una de las pantallas gigantes que se encontraban arriba del escenario se desprendió, cayendo sobre uno de los bailarines.

El incidente ocurrió la noche de este jueves, cuando las estrellas de Kpop realizaban su cuarta presentación consecutiva en el Hong Kong Coliseum, de las 12 que tenían programadas.

Las terribles imágenes ya circulan en las redes sociales, y en ellas se puede observar a los chicos cantando y bailando, cuando el enorme monitor impactó en la cabeza de uno de ellos, y entre los gritos de las fans, todos corren a auxiliarlo.

El concierto fue inmediatamente cancelado y el mánager de la banda Ahfa Wong Wai-kwan, se disculpó con los asistentes y les pidió salir del recinto de forma ordenada.

De acuerdo con el South China Morning Post, hasta el momento se reportan tres personas lesionadas, por fortuna el joven que recibió el golpe está fuera de peligro y aunque sí presenta heridas de cuidado, ninguna podría dejarle secuelas.

Medios locales aseguran que hasta el momento las autoridades no han revelado las causas del incidente; sin embargo, revelaron que el estadio donde se presentó la agrupación ya tenía varios reportes por problemas de seguridad, incluso, esta misma semana saltaron las alarmas sobre una posible falla estructural que podría causar que el edificio se derrumbe.

La banda no se ha pronunciado al respecto de este aparatoso accidente, pero el resto de sus conciertos han sido suspendidos.

