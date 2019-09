Tesla ofreció recompensa por sacar un OVNI del Área 51

Agencia

MÉXICO.- El fabricante de coches eléctricos Tesla ofreció una recarga gratuita para su vehículo a "quien logre sacar un ovni del Área 51" durante el 'asalto' masivo que estaba previsto que tuviera lugar este viernes en este legendario destacamento de la Base de la Fuerza Aérea situada en Nellis (Nevada, EE.UU.), según lo comunicó a través de Twitter.

"Cualquiera que logre sacar un ovni del Área 51 y salga ileso hoy puede recargar en nuestro punto cercano en [la cercana localidad de] Beatty", rezaba el mensaje de la compañía dirigida por Elon Musk. "Solo por un día", aclaraba el tuit, en relación con el evento convocado a través de Facebook en el que 2,1 millones de personas confirmaron su asistencia.

También te puede interesar: Ciclista se cuelga de un autobús para 'viajar gratis'

Anyone riding a UFO out of Area 51 today can recharge at our nearby Supercharger in Beatty. One day only. pic.twitter.com/3mKU0UGWBr