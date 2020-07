VIDEO: Se viraliza Thalía por su reacción al encontrarse una rana

Thalía provocó las carcajadas de varios de sus fans luego de transmitir en vivo un paseo por paisaje natural y toparse en el camino a un animal indeseable para la cantante: una rana.

En el video que circula en redes sociales, se observa a la intérprete muy animada disfrutando de la convivencia con la naturaleza, cuando al ir caminando externa en voz alta que ojalá no se encuentre a una rana porque las odia.

En ese momento se observa a una rana saltar para un charco con agua, Thalía no pierde registro de todo lo sucedido mientras de manera elocuente y "muy mexicana" lamenta que dicho animal haya aparecido.

Su reacción se ha vuelto tendencia en Twitter, varios memes han surgido referente a este divertido momento en el que muchos cibernautas coinciden que a Thalía se le salió lo "María la del barrio".

Yo cuando me levanto a las 7:05am y entro a las 7:00am #Thalia pic.twitter.com/GmYKGyoABj

Thalía hablando de la naturaleza vs Thalía cuando ve una rana. pic.twitter.com/uGaAn4ZTPC

- Oh miren, ahí esta Thalia, vamos a saludarla.



- Ay chingada madre, puta chingadera!!!!... DE LA VERGA, no mamen esa chingadera!!!! puta madreeee no mamen el color!!!!... ¿¡Qué pedo!?



- ... pic.twitter.com/AXD9qi8Bpf