VIDEO: Tiburón blanco ataca brutalmente a foca a orillas del mar en Massachusetts

"Este es otro buen recordatorio de que los tiburones blancos cazan en aguas poco profundas frente al Cabo y, según los datos de marcado, sabemos que octubre es un mes de temporada alta para la actividad de tiburones blancos frente al Cabo", se lee en el tuit.

This is another good reminder that white sharks hunt in shallow waters off the Cape and, based on tagging data, we know that October is a peak season month for white shark activity off the Cape. https://t.co/p8sYr3KeEQ