¿Puede percibirse el sabor de la salsa de soja a través de los testículos?

Cancún.- Los usuarios de TikTok están llevando los retos, memes y videos a otro nivel. Pero este 2020 la competencia de Facebook e Instagram ha sobrepasado todas las expectativas al poner a los varones a remojar sus testículos en salsa de soja. ¿Para qué? Para comprobar si es verdad que el sabor salado puede viajar desde su entrepierna a la boca.

Sí: da risa pero no es broma. Este challenge está inspirado dos investigaciones publicadas hace 7 años por la Universidad de Shanghai Jiao Tong y el Monell Chemical Senses Center, este último dedicado al estudio interdisciplinario del gusto y el olfato gracias financiamiento del Instituto Nacional de la Salud del gobierno estadounidense.

¿Tienen los testículos papilas gustativas?

Dos estudios indican que sí.

El primero es el titulado Taste perception: from the tongue to the testis (Percepción del gusto: de la lengua a los testículos), publicado el 18 de febrero de 2013 por el Dr. Feng Li de la Escuela de Medicina de la Universidad Shanghai Jiao Tong, en el que se encontró que en los genitales masculinos hay receptores que detectan los sabores amargo, dulce y umami (el sabor del jamón serrano).

El segundo es el llamado Inactivation of Taste Genes Causes Male Sterility (La inactividad de los genes del gusto causa esterilidad masculina), publicado el 1 de julio de 2013 por biólogo molecular Bedrich Mosinger del Monell, y quien ese año afirmó que “el gusto juega un rol importante en otros sistemas del organismo”.

Mosinger respaldó la investigación de Li tras comprobar en ratones que los receptores del gusto también están en los testículos y el ano.

Este hallazgo resultó significativo para las mujeres y hombres de ciencia. Ahora su misión es identificar las vías y mecanismos en los testículos que utilizan los genes del gusto para entender cómo su pérdida conduce a la infertilidad.

¿Dónde tenemos receptores del gusto?

Antes de 2013, el Monell Center había venido demostrando que algunos genes del gusto se pueden encontrar en otras partes del cuerpo, como en el estómago, los intestinos, el páncreas, los pulmones y el cerebro.

