TikToker enseña a "Whitexicans" cómo usar el metro de CDMX

Un Tiktoker se hizo viral por enseñar a los famosos "Whitexicans" cómo usar el metro de la Ciudad de México para llegar a un concierto que se llevaría a cabo en el Foro Sol.

En el video titulado "Clases para whitexicans, Parte 2: El metro", el influencer le da una clase a un grupo de jóvenes para que aprendan a trasladarse en el metro.

"Qué tal mis amigos whitexicans ¿Cómo están? Bienvenidos al metro de la Ciudad de México. Un aplauso por favor", dice Guizar. Durante el video, el tiktoker les enseña a los jóvenes desde como introducir su boleto en los torniquetes para ingresar al metro, hasta transbordar en las estaciones.

Además, suele hacer referencias a acciones que viven este tipo de jóvenes en su día a día para que se sientan familiarizados con lo que están viviendo en el metro.

"Estas son como las del centro comercial, son escaleras eléctricas, ya se la saben. Hay gente que prefiere bajar caminando las escaleras, vean ese whitexican de ahí, él quiso vivir la experiencia completa".

Asimismo, les señala que el metro llegará al andén a una gran velocidad como lo harían los autos de grandes marcas. "El metro se va a acercar a velocidades rapidísimas como si fueran en un Lambo o en un Ferrari. En el momento en el que se abran las puertas se meten rápido, póngase pilas, necesitamos velocidad, esto es como Nueva York".

En una toma del video se ve a una chica quejarse sobre la tardanza del metro "con chófer ya hubiéramos llegado", a lo que Guizar responde "No, no. Pero es que es la experiencia, no tanto la velocidad". Posteriormente después de transbordar de estación en estación, llegan a su destino en el Foro Sol.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 1.2 millones de vistas, 206 mil "Me gusta", 2458 comentarios y 7850 compartidas.

Internautas reaccionan ante video viral

En los comentarios, se ha elogiado el logro de los jóvenes pues, debido a su posible posición privilegiada, era casi imposible que lograran explorar el metro para llegar a su destino.

"Un golpe de humildad", "No puedo con la intensidad de la aventura… son mis ídolos", "¡Necesito! ¿Cuándo es el próximo curso presencial?", son algunos comentarios que se leen en la publicación.

Cabe señalar que el término "whitexican" se ha convertido en tendencia durante años recientes sobre todo en internet.

De acuerdo con algunos internautas, esta palabra se utiliza de forma peyorativa para referirse a los mexicanos que usualmente tienen ventajas sociales y económicas, y que consideran que todos en México tienen las mismas oportunidades.

(Con información de El Universal)