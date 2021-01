Tom Holland alborota las redes con anuncio sobre la película “Cherry”

Cancún.- Tom Holland alborotó las redes sociales este miércoles luego de que anunció en una historia de Instagram que mañana se lanzaría el tráiler de la película Cherry.

En su cuenta, el actor británico de 24 años de edad, compartió una galería de fotos en las que muestra las diferentes facetas del personaje que protagoniza al filme y como descripción escribió: “Estudiante • Amante • Soldado • Drogadicto • Ladrón”.

Cherry es la nueva producción dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, el elenco está compuesto por Holland, Ciara Bravo, Kelli Berglund, Thomas Lennon, Shuhali Dabbach, Michael Gandolfini, Jamie Brewer y Nicole Forester.

La historia gira en torno a un médico de la fuerza armada que sufre un desorden por estrés post-traumático, lo cual lo hace adicto a las drogas, a los medicamentos y se convierte en un ladrón de bancos para pagar su vicio.

Se prevé que el estreno de esta película, producida por Jake Aust, Anthony y Joe Russo, Chris Cataldi, Jonathan Gray, Mike Larocca y Matthew Rhodes, sea en febrero de este año.

El pasado 9 de enero, los hermanos Russo publicaron un adelanto del film, que ya es uno de los más esperados de este año:

We'd like to introduce you to Cherry... pic.twitter.com/E8otgzSvWp