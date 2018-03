Se viraliza cementerio de estrellas marinas en Reino Unido (Video)

Agencia

REINO UNIDO.- Un "Armagedón" de estrellas marinas se desató en una playa de Reino Unido.

La devastadora tormenta invernal Emma dejó sobre Ramsgate y otras playas británicas un cementerio de especies marinas que se extiende "hasta donde alcanza la vista", informó el portal RT.

Miles de estrellas de mar, erizos, cangrejos, mantarrayas y peces fueron encontrados muertos en las playas británicas tras la devastadora tormenta invernal Emma, que azotó Europa la semana pasada. Los ejemplares aparecieron, en particular, en la playa de Ramsgate, al sureste del Reino Unido.

‘It’s like ARMAGEDDON’ Mystery as tens of thousands of dead starfish dumped onto UK beach https://t.co/WX1ceqQAVk