¡Insólito! Joven encuentra esto dentro de un huevo gigante

Agencia

AUSTRALIA.- Mediante sus redes sociales un joven que trabaja en una avícola en Australia, decidió fotografiar y subir fotos de un huevo gigante, el cual no dudó en abrir, llevándose una gran sorpresa. Los usuarios no tardaron en volver la publicación viral y se han quedado impresionados al punto que nadie tiene una respuesta para este insólito hecho.

Según medios extranjeros, este incidente que se popularizó en toda Australia gracias a Facebook, se produjo en la granja Stockman's Eggs, donde uno de los empleados encontró un huevo de 176 gramos que, comparado con el resto, lucía mucho más grande, informa le portal La República.

Como se observa en las imágenes, que han sido compartidas por miles de personas en internet, el huevo que hallaron es tan grande que prácticamente ocupa toda la mano de la persona que lo sostiene.

El empleado quería ver qué había dentro de la pieza, por lo que decidió romperlo. De acuerdo a su publicación en Facebook, él pensaba que habría una yema enorme; sin embargo, ocurrió algo totalmente insólito.

Look at this big egg. You gotta feel for the chook that laid it! Stockman's Eggs says it was laid by a free range hen and when cracked, had another smaller egg inside! pic.twitter.com/9bDJKPCOVp