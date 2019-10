Trabajadora encuentra 7 mil dólares en un abrigo donado

Agencia

MÉXICO.- Una trabajadora de una tienda de segunda mano en Valparaíso, Indiana (EE.UU.), encontró 7.000 dólares en el bolsillo de un abrigo que había sido recientemente donado. El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando la dependienta encontró una gran cantidad de billetes cuidadosamente enrollados en forma de tubo mientras examinaba la prenda como parte de su rutina normal de trabajo.

"Cuando metí la mano en el bolsillo, sentí algo. Cuando saqué el dinero, me asusté un poco, así que lo guardé en el bolsillo por un segundo y luego lo volví a sacar y corrí a ponerlo en la caja registradora" dijo Jennifer Kimes a Fox News. La mujer llamó entonces a la dueña de tienda y entre las dos pudieron localizar al propietario legitimo del dinero, indica el portal de noticias RT.

La dueña de la tienda, Tammy Wendland, dijo que el dinero fue devuelto al día siguiente a su dueño, que también posee un comercio en la zona. Según le contó el hombre, había guardado el dinero en el bolsillo del abrigo como un lugar seguro, pero luego se olvidó de dónde lo había colocado.

Tanto Wendland como la dependienta dijeron estar muy contentas de que el dinero haya retornado a su legítimo dueño. "No puedo imaginarme perder tal cantidad de dinero", señaló Kimes.

