Triángulo de las Bermudas: Hallan barco desaparecido en 1925

CANCÚN.- De nueva cuenta el Triángulo de las Bermudas vuelve ser noticia y las teorías acerca de este enigmático lugar resurgen. Recientemente la cadena Fox News informó del hallazgo de los restos del barco de vapor SS Cotopaxi, que desapareció cerca de las costas de los Estados Unidos en 1925.

Sciencie Channel preparó una película estilo documental acerca del descubrimiento, misma que será emitida el 9 de febrero.

Some marine scientist have just discovered that a Floridian shipwreck is actually one of the "missing" Bermuda Triangle vessels!



