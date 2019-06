Trump desata ola de memes por su reunión con "el príncipe de las ballenas"

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump, se convirtió en el centro de atención de medios e internautas debido un error en uno de sus tuits, en el que se refería al príncipe Carlos de Gales, el hijo mayor de la reina Isabel II del Reino Unido, como el "príncipe de las ballenas".

De acuerdo a RT, en la publicación, el mandatario afirmaba que se reúne con "gobiernos extranjeros todos los días" y mencionó figuras políticas, entre las que figuraba "el príncipe de las ballenas". El error se debió a que, en vez de "Prince of Wales", Trump escribió "Prince of Whales", que significa "ballenas" en inglés.

US President Donald Trump thinks our country is called Whales https://t.co/3g8AQmeAyc pic.twitter.com/8Q0U5QInS8

El tuit original fue rápidamente borrado y reemplazado por otro ya sin la errata. Sin embargo, este hecho no pasó desapercibido en la Red y, como era de esperar, los internautas reaccionaron con una ola de hilarantes memes. Aquí están algunos de los más interesantes.

"El príncipe de las ballenas saluda a sus leales súbditos".

Prince of Whales greeting his loyal subjects pic.twitter.com/7ib39e7pzy

"Primeras fotos de la reunión de Trump con el príncipe de las ballenas".

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales 🐋 pic.twitter.com/ES1GIG0QmC