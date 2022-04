Redes tunden a María Julia por cuestiona al padre de Debanhi

Este martes, Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, reiteró que su hija no cayó en la cisterna del hotel Nueva Castilla, sino que su cuerpo fue sembrado.

Ello ante los comentarios de la conductora de "Telediario", María Julia Lafuente quien en entrevista puso en duda la postura del padre de la joven.

A lo largo de la entrevista, María Julia Lafuente cuestionó a Mario Escobar sobre su aparente cambio de postura, pues en principio, según mencionó la conductora, Escobar coincidía con las versiones aportadas por la Fiscalía de Nuevo León en el caso.

Con base en los primeros peritajes dados a conocer por la Fiscalía, se manejó la teoría de que Debanhi había caído sola en el pozo de agua donde fue hallado su cuerpo; sin embargo, no existen evidencias que sustenten dicha teoría, pues incluso se realizaron cateos cuatro veces en el hotel Nueva Castilla, previo al hallazgo del cuerpo de la joven.

En los primeros momentos de la entrevista, la conductora recordó a Mario Escobar que los últimos días ha sido enfático en señalar que el cuerpo de su hija fue sembrado en la cisterna del hotel Nueva Castilla, y le mencionó que cambió su postura al ver unos videos con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

le cuestionó María Julia Lafuente a Mario Escobar, quien atajó comentando que en ningún momento ha cambiado su postura.

"No sé si esa fue la percepción de varia gente o su mentalidad. Cada quien piensa lo que quiere, yo lo único que dije es que sigue la investigación", comentó visiblemente confundido.