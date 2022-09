Tunden en redes a Ebrard tras selfie en funeral de la reina Isabel II

Marcelo Ebrard fue tundido en redes sociales luego de que publicara una selfie mientras estaba en el funeral de la reina Isabel II.

A través de redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores compartió una imagen, que al parecer creyó que sería una buena oportunidad para ganar más puntos en redes, ya que por lo menos en su cuenta de TikTok, el canciller tiene muy buena aprobación.

Pero esta publicación no lo logró, ya que muchos usuarios aseguran que la fotografía es de mal gusto, debido a que no es un viaje de placer.

Por ello, varios internautas pidieron a Ebrard pensar un poco más antes de accionar y tener más sensibilidad, incluso la acción fue calificada como algo "naco".

En el Funeral de Estado de S.M. la Reina Isabel II pic.twitter.com/GUiNPtJrSo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 19, 2022

“Nunca faltan los nacos que presumen en donde están, a ver señor ya sabemos todos en donde está por qué así lo informó su jefe, no es necesario que mande fotos públicas por qué no fue de paseo o si? Espero y no nos cueste mucho, sea más fino” se lee en los comentarios.

Nunca faltan los nacos que presumen en donde están, a ver señor ya sabemos todos en donde está por qué así lo informó su jefe, no es necesario que mande fotos publicas por qué no fue de paseo o si? Espero y no nos cueste mucho, sea más fino. 🫣🤦🏻‍♀️ — Claudia Sosa Glez. (@ClaudiaSosaGle1) September 19, 2022

“Me parece una falta de respeto tomarse selfies en un funeral”, expresó otro usuario.

“¿Qué clase de persona se toma una selfie al asistir a un funeral? ¿Fue idea tuya Marcelo? ¿Qué clase de tacto y respeto? hasta donde hemos llegado en este gobierno sin mínimo de sensibilidad” apuntó un internauta.

“Tomarse una selfie en un funeral está totalmente fuera de lugar, Que sea en el funeral de la Reina Isabel con 15,000 protocolos y que venga de un representante de un país, está mil veces más fuera de lugar Marcelo, no se supone que deberías de saberlo?”, comentaron en otro tuit.

Otros usuarios no perdieron la oportunidad para hacer memes tras la desatinada publicación.

“Marcelo Ebrard cuando entierren a la reina Isabel”, publicó un internauta con el meme de Grant Gustin conocido por interpretar a Barry Allen en The Flash.