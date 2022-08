Turbina de avión de Viva Aerobus se incendia tras despegar en Guadalajara

En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar que la turbina de un avión se incendió a pocos minutos de despegar del aeropuerto de Guadalajara con destino a Los Ángeles.

Según información preliminar, el avión Airbus A320 aterrizó nuevamente en Guadalajara luego de 43 minutos en el aire.

De acuerdo con la usuaria que compartió el video, en el vuelo VB518 los tripulantes no dieron indicaciones a los pasajeros.

En el metraje captado por pasajeros, se observa la llegada de bomberos para auxiliar a los tripulantes.

La internauta dijo en una entrevista que su hermano fue quien notó que la turbina explotó debido a que iba de lado de la ventanilla.

"Pensábamos que nos íbamos a morir porque se sentía el avión como que se iba a caer y fue cuando presionamos el botón de emergencia".

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS