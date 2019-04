Extraña foto se vuelve viral; nadie ha podido descifrarla

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una extraña imagen publicada en Twitter se ha vuelto viral ya que los internautas han intentado descifrarla sin éxito, incluso más de uno ha resultado tremendamente perturbado.

De acuerdo a RT, un estadounidense desafió a sus seguidores para que nombraran al menos un objeto de los que aparecen en la foto, sin embargo, los internautas solo quedaron perturbados y desconcertados, ya que les fue muy difícil definir alguna de las cosas que salen en la imagen.

También te puede interesar: #CuarentonesChallenge : Los cuarentas son los nuevos treintas

Name one thing in this photo pic.twitter.com/zgyE9rL2XP

Algunos usuarios incluso formularon teorías sobre la rara fotografía.

"Es como darse cuenta de que sueñas mientras sueñas", reza un tuit.

"Estoy literalmente llorando mirando esto", confesó una usuaria.

I’m literally crying looking at this

"Me siento tan angustiada. Esta es una de las imágenes más malditas que he visto", dijo otra.

i feel so uncomfortable. this is one of the most cursed images i’ve ever seen