¿La ayudarías? Una niña pide un millón de comentarios para que su mamá la deje adoptar tres gatitos

Ciudad de México.- El alcance de las redes sociales no deja de sorprendernos pues, a pesar de que la mayoría sabe que existen millones de usuarios activos muchas veces creemos que por no ser influencers podríamos pasar desapercibidos.

No obstante, casos como el de Ahilyn Castro nos demuestran que la unión hace la fuerza y que, con un poco de esfuerzo, la comunidad online puede apoyar a usuarios de todo el mundo a lograr sus objetivos como ganar un concurso, obtener un empleo, o promocionar algún talento, por mencionar sólo algunos ejemplos.

En esta ocasión, la joven usuaria de Facebook recurrió a la famosa red social por una noble razón.

Ahilyn soñaba con adoptar tres tiernos gatitos pero para eso, primero tendría que cumplir con las condiciones impuestas por su mamá. El requisito: conseguir 1 millón de comentarios y 2,000 reacciones en la publicación donde la joven compartió una foto de los tres animalitos que podrían formar parte de su familia.

Por supuesto, el apoyo no se hizo esperar y hasta el día de hoy, la publicación de Ahilyn tiene ya el millón de comentarios que necesitaba, sin mencionar que ha recibido 50 veces más reacciones de las que su mamá le pidió.

La sección de comentarios está llena de stickers, GIFs y memes con gatos enviados por la gente que apoyó a Ahilyn para que cumpliera su sueño de adoptar a los tres gatitos que mostró en su publicación.

Además de todas estas reacciones, la publicación ha sido compartida más de 5,800 veces, así que la mamá de Ahilyn no tendrá otra opción más que darle la bienvenida a la familia a estos tres nuevos integrantes peludos.

Hice un trato con mi mamá y me dijo que me dejaba quedarme con los 3 gatitos si la publicación llega a 1 millon de comentarios y 2 mil reacciones 🥺💖 Me ayudan, por favor!