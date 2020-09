Un usuario compra en Sears en línea un iPhone y recibe un Boing de guayaba

Ciudad de México.- Un cliente de Sears dio a conocer en redes sociales que adquirió un iPhone SE en la tienda en línea de la empresa, sin embargo, el contenido del paquete que recibió contenía un Boing de guayaba.

En su tiut pide ayuda a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Ante la queja, Sears escribió, a través de la red social, que daría seguimiento a cualquier duda o situación que tenga y le responderían lo más pronto posible.

Otros usuarios respondieron al tuit de Salvador Gómez compartiendo sus casos:

En mi caso dicen que ya me entregaron mi pantalla que pague desde mayo y ahora dicen que ya la entregaron y no hay manera que me la entreguen . Todo te dicen DM es para no hacer mas cuento sobre los@mensajes pero no resuelven nada.