Usuarios reportan "objetos extraños en el cielo" y movilizan a la policía

MÉXICO.- Una bola de fuego atravesó la madrugada de este domingo el cielo en la costa sur del Reino Unido y provocó una ola de llamadas a la Policía por parte de residentes locales. Los testigos reportaban haber visto "objetos misteriosos que cayeron del cielo", reseñan medios de la zona.

El evento provocó un gran operativo policial, ya que las autoridades de los condados de Devon y Cornwall sospecharon que la bola de fuego que vieron los lugareños en el cielo podía ser un avión accidentado.

El drama se desarrolló poco antes de las 6 de la mañana de este domingo. Fue visto a través de la costa sur de Inglaterra y Gales. Algunos testigos acudieron a las redes sociales para denunciar lo ocurrido.

Managed to get this shot at 05:52 in #Plymouth pic.twitter.com/lbKYb8Y1ac