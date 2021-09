La utilizaban de tiro al blanco: Ahora es un perro de servicio y vive feliz

En esta ocasión te vamos a narrar la historia de Maggie, una perrita ciega, rescatada por una adiestradora de perros profesional llamada Kasey Carlin.

La perrita originalmente se llamaba Angie, después fue bautizada con el nombre de Maggie.

Esta perrita soportó los peores abusos. La perrita fue rescatada en Líbano, en ese lugar la can era utilizada como un tiro al blanco literalmente, usaban una pistola de aire comprimido, la ataban para dispararle y siempre apuntaban directamente al rostro.

Las personas sin corazón que agredían a Maggie le sacaron sus dos ojitos, tenía su mandíbula rota y se cree que son los responsables de cortarle las orejas, de acuerdo a la información de 7 News. Y por si fuera poco la perrita estaba preñada, pero perdió a los cachorros debido a los maltratos.

Kasey rescató a Maggie cuando vio un anuncio en Facebook pidiendo ayuda para recibirla una vez que llegara a Reino Unido.

Kasey, nunca tuvo planes de adoptar a Maggie, simplemente la quería ayudar con los problemas de comportamiento que presentaba, además la adiestradora acababa de adoptar a otro perro con problemas de comportamiento, su nombre Mishka.

Luego de trabajar varios días con ambas perritas, Maggie y Mishka formaron un vínculo tan fuerte que Kasey se dio cuenta que no podía separarlas, entonces la adoptó permanentemente y comenzó a entrenarla para que pudiera enfrentarse al mundo, a pesar de no tener vista. Este adiestramiento no fue nada fácil, aunque le encantaba hacer amigos y salir de paseo, Maggie tenía pesadillas durante la noche debido al trauma.

Finalmente con el tiempo esta perrita sanó su corazón y encontró la felicidad como perro de servicio, ya que adora a la gente. En la actualidad se reúne principalmente con personas de la tercera edad que sufren demencia, oficiales de policía retirados, bomberos y niños en edad escolar para difundir un mensaje en contra del Bullying.

Maggie ha tenido una recuperación asombrosa, tras recibir más de 200 disparos en Líbano, esta ‘peluidta’ es cariñosa y confiada con la gente, puede caminar sin necesidad de correa a pesar de estar ciega, incluso es capaz de caminar en las calles concurridas de Londres.

Para Kasey, esta valiente perrita ha sido una inspiración para escribir su libro “The Miraculous Life of Maggie the Wunderdog”. Y por si fuera poco Maggie es toda una celebridad en redes sociales. Gracias a esta popularidad Maggie ha recaudado más de 40 mil libras para organizaciones en pro de los animales. Su cuenta alcanza casi medio millón de seguidores en Instagram.

Con información de "Bunko"

