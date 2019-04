Veganos descubren que les vendían jugo de frutas con carne

Agencias

Londres.-Veganos descubrieron que una bebida de frutas contenía proteína animal vendida por la marca Marks & Spencer, lo que provocó la furia de los internautas.

Marks & Spencer es una cadena de tiendas departamentales, que tuvo la idea de vender bebidas energizantes a base de frutas y emulando a los superalimentos, que son platillos preparados con semillas de altos niveles nutrimentales.

El problema es que la promoción de las bebidas no fue clara, pues al anunciarse como jugos a base de frutas, la primer referencia que viene a la mente de los consumidores es que se trata de un producto vegetariano, sin embargo, la tienda incluyó proteína animal.

También te puede interesar: Youtuber vegana es captada comiendo pescado

El jugo en cuestión es una gama de bebidas 'Super Water Protein', que contienen colágeno de carne hidrolizado y almacenado. La lista de ingredientes en la parte posterior de la botella de bebida indica que el agua se compone de cuatro por ciento de colágeno de carne hidrolizado

Todas las bebidas usaron colágeno de carne hidrolizado, extraído de los huesos y piel fresca de las vacas, para cumplir con la promesa de ser bebidas con proteína.

Tras leer la etiqueta de las bebidas, las críticas comenzaron en redes sociales.

I was surprised at this it’s meant to be fruit juice goodness knows why they need to put beef collagen in it 🤢🤮 https://t.co/CdDYml0EcQ — Pauline Hilling (@HillingPauline) 15 de abril de 2019

What the fuck! That sounds gross and I eat meat! RT @kate_bugos: @marksandspencer why the hell do you need to put beef collagen in your juice??? pic.twitter.com/d33quikJgN — Stacey Anderson (@staceyleggings) 15 de abril de 2019

Un portavoz de la marca dijo: "Las bebidas están claramente etiquetadas con sus ingredientes en el paquete, sin embargo, estamos investigando cómo podemos aclarar esto para nuestros clientes veganos y vegetarianos".

All ingredients, including the beef collagen, are clearly labelled on the packaging to allow our customers to make an informed decision as to whether it's suitable for them. It's also stated on the front of the bottle if it contains collagen. Thanks, Lilie — M&S (@marksandspencer) 18 de abril de 2019

(Con información de Wales Online y Merca 2.0)