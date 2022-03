Mujer vende figuras de AMLO en AIFA asegura tener 20 años en el negocio

Este lunes, con motivo de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se hizo presente la venta ambulante en los pasillos y con ello varias historias de vida de estos emprendedores que luchan día a día para “sacar aunque sea para los frijoles”.

Con pequeños puestos en los pisos con tazas, posters, llaveros, muñecos, incluso hasta libros del presidente Andrés Manuel López Obrador, varios vendedores llegaron al aeropuerto con un mismo objetivo llevar la comida a su casa, así lo explico Rebeca de 57 años.

Mediante una entrevista hecha por El Universal, la mujer mencionó que salió desde la cinco de la mañana de su hogar, ubicado en la colonia Portales, para estar en Santa Lucía a las ocho de la mañana, en donde declara que con la venta quiere sacar “aunque sea para los frijoles”.

La mujer aseguró que cuando tiene días buenos puede llegar a vender hasta mil pesos de mercancía, pero cuando le va mal, los ingresos son entre 200 y 300 pesos.

"Vivo sola con mi mamá de 92 años, y tengo que trabajarle duro para sacar, aunque sea para las medicinas de mi mamá y para los frijolitos", dijo Rebeca en la entrevista.

La emprendedora afirma que desde hace 20 años vende pequeñas figuras de López Obrador y que su venta llega a las giras que el mandatario hace dentro de la Ciudad de México y el Estado de México.

"No salgo fuera, porque me implicaría mayores gastos" explicó la mujer de 57 años.

Unos metros más adelante, se encuentra Antonio, quien vive en el Centro Histórico. Vende playeras, cuadros, posters y pequeñas figuras a imagen del presidente. El hombre de 50 años de edad dice que, aunque hoy hay mucha gente conociendo el AIFA apenas ha vendido 300 pesos.

"Llegué a las 9 de la mañana y solo he vendido 300 pesos a pesar de que hay tanta gente. Han venido familias completas a conocer el aeropuerto pero las ventas no han sido tantas", se lamenta.

Las tlayudas no faltaron en AIFA

En esta inauguración no ha faltado la vendimia de antojitos, como las tlayudas que vende Carmen en 35 pesos cada una.

La mujer, de 34 años de edad, aprovechó el gentío que se trasladó al nuevo aeropuerto para vender tlayudas.

Viene acompañada de su marido y sus tres hijos desde Toluca. Dice que hay que aprovechar la inauguración para vender y "sacar un poco más".

"Me dieron permiso y aproveché, además no me cobraron nada por ponerme aquí", manifestó para el medio citado.

La gente hizo una larga fila para comprarle, pues en esta terminal aérea no hay ningún local comercial que venda alimentos. Sólo está abierto un Starbucks que por hoy regaló café negro y una rebanada de pan, mismos que se les terminaron en poco más de una hora.

Por momentos, Carmen y su esposo no se dan abasto para preparar las tlayudas, a las que embarran con frijoles para ponerles nopales, queso y cebolla.

Mueven rápidamente las manos porque no sólo les piden una, sino hasta 10 de un jalón. Sus pequeños hijos los observan sentados cómo sus padres preparan una a una cada tlayuda.

(Con información de El Universal)