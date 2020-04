Veterano de 99 años recauda 8 millones de libras al caminar por su jardín

Londres.- Un veterano de guerra británico de 99 años que empezó a caminar por su jardín como parte de una campaña de recaudación de fondos para el Servicio Nacional de Salud ha visto con sorpresa que han llegado promesas por un total de millones de libras.

La familia de Tom Moore utilizó las redes sociales para ayudarle a obtener donaciones para los trabajadores de la salud durante la pandemia. Es su manera de agradecer al personal médico y de enfermería que lo atendió cuando se fracturó la cadera.

Moore, quien usa un andador, va en camino de completar las 100 vueltas a su jardín de 25 metros antes de cumplir los 100 años el 30 de abril.

Su familia pensó que sería difícil llegar a la meta inicial de 1.000 libras. Pero la campaña sin duda supo interpretar el estado de ánimo general en una época de crisis nacional. Para el miércoles, la causa había atraído a más de 250.000 personas con promesas que sumaban casi 8 millones de libras (240 mil 654 millones de pesos mexicanos aproximadamente).

Celebridades, camaradas de armas y muchos otros han respaldado a Moore desde que apareció en televisión con su familia.

Moore dijo que la respuesta era "totalmente fuera de este mundo".

Moore revistó en el ejército británico en la India y Birmania durante la Segunda Guerra Mundial y alcanzó el grado de capitán.

The moment 99-year-old veteran Captain Tom Moore hit £5m in his fundraising for the NHS! 🎉https://t.co/0PT2eBWT8i pic.twitter.com/syI6dPG1cQ