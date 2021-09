Video: Camión choca un edificio; revela plantación ilegal de marihuana

Este miércoles se registró un accidente en Michigan. Un camión de basura, perdió el control e impactó con la barda de un edificio en la localidad de Steriling Heights, informaron los medios locales.

Al parecer todo quedaba en un simple choque y destrucción de una barda, pero cuando las autoridades correspondientes llegaron al lugar de los hechos se percataron de que había algo más que un simple choque: descubrieron una plantación ilegal de marihuana, en el edificio afectado.

“Cultivar marihuana dentro de un edificio comercial es ilegal en Sterling Heigthts”, recordó Sean Allen, jefe de bomberos de la ciudad.

Afortunadamente no se reportaron víctimas tras este terrible accidente.

Mientras tanto la policía local abrió una investigación para identificar a los propietarios de la plantación.

