VIDEO: CR7 da lecciones de salto al tenista Novak Djokovic

Agencia

MÉXICO.- El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo recientemente protagonizó un impresionante gol de cabeza elevándose 71 centímetros sobre el césped y suspendiéndose en el aire por un segundo. Tras su hazaña, el futbolista portugués publicó esta semana un par de videos de sí mismo enseñándole al tenista serbio Novak Djokovic cómo conseguir su salto característico.

En las imágenes aparece el jugador luso mostrando varios movimientos y enseñándole al deportista balcánico su técnica de salto entre risas y con la ayuda de una soga que cuelga dentro de un gimnasio. Después de que Djokovic fallara en su primer intento, Ronaldo vuelve a explicar cómo ganar más altura y finalmente el tenista parece conseguirlo, indicó el portal de noticias RT.

También te puede interesar: Video: aseguran en Rusia 'patrulla' de la Policía Federal mexicana

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf