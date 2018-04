Video: cumpleaños se convierte en incendio y quema a festejada

Agencias

INDIA.- Una fiesta de cumpleaños terminó por convertirse en un incendio luego de que unos globos con hidrógeno hicieran explosión. El video ha circulado en redes sociales y el incidente se ha vuelto viral.

También te puede interesar: Video: embarazada 'se venga' de un niño, le provoca caída

De acuerdo con información de RT Noticias, en las imágenes se aprecia el instante en que una joven se apresta a encender una vela colocada en su torta de cumpleaños, mientras sus allegados observan a los costados de la mesa.

De manera inesperada, la vela desprende una gran llamarada, la cual causa que los globos con hidrógeno se inflamen de manera instantánea, envolviendo a la homenajeada en una gran bola de fuego.

En una imagen de la cumpleañera tomada tras el incidente, se puede observar que la joven sufrió importantes quemaduras en su rostro y brazos.

Birthday girl screams in terror as she’s engulfed in flames when hydrogen balloons explode https://t.co/D4AsQHYsqY