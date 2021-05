VIDEO: Empleada de una librería acusa entre lagrimas haber sido acosada por un cliente

Una joven que dijo trabajar en la librería El Péndulo denunció en redes sociales que fue acosada por un cliente, pero al reportarlo, en la empresa "le dieron la razón" a su agresor. Por ello, refirió, se retiró del lugar. En respuesta, el director de la Cafebrería, Ioav Bakas, dijo que han buscado a la joven para escucharla y para "intentar resarcir, en la medida de lo posible, lo sucedido".

En el video que se ha viralizado en Twitter la joven explicó que un "cliente frecuente de El Péndulo" llevaba tiempo acosando a las hostess. "Yo, como hostess y principal filtro, les pregunto si van a la librería o al restaurante, les doy gel antibacterial y tomo la temperatura. Él me vio los pechos y ni siquiera estoy descubierta. Los gerentes lo único que hicieron fue apoyar al cliente, lo escucharon, no a mí, su trabajadora. No puedo seguir trabajando en una empresa que le da preferencia a un acosador", dijo.

Y añadió: "Me llena de ira que no sólo soy yo la que pasa por esto, somos muchas mujeres. El día de hoy le levanté la voz al cliente, pero le dieron la razón a él, no a mí".

El Péndulo se pronuncia al respecto

Tras lo sucedido, las cuentas oficiales de El Péndulo difundieron un comunicado en el que expresan que los hechos ocurrieron el 14 de mayo en la sucursal de San Ángel.

"Tenemos reporte de que una de nuestras colaboradoras fue acosada sexualmente por uno de nuestros clientes, y que, cuando ella reportó el incidente a nuestro gerente de sucursal en turno, su reacción fue creerle al cliente".

Por ello, añadió el director general, ofrecen una disculpa a la colaboradora, quien, "con mucha razón, se sintió abandonada por la empresa para la que trabaja".

También ofrecieron disculpas al resto de sus colaboradores y a la clientela y a la sociedad que tiene "derecho a exigir de nosotros una cultura más responsable y proactiva en defensa de los derechos de las mujeres, y en combate de la violencia sexual, que, estamos conscientes, es un grave problema que aqueja a nuestra sociedad".

Asimismo, Bakas aseguró que han brindado capacitación para poder reaccionar de manera correcta, pero lo ocurrido "demuestra claramente que aún tenemos mucho trabajo por hacer".

Finalmente, Bakas indicó que la empresa contactó a la colaboradora para expresarle apoyo y solidaridad, así como "intentar resarcir, en la medida de lo posible, lo sucedido".

Usuarios de redes sociales han cuestionado a la empresa por lo ocurrido.

