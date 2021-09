VIDEO: En estadio de béisbol elevan perritos y recrean escena del “Rey León”

El evento que se llevó a cabo de un estadio en Estados Unidos cuando los marineros se iban a presentar en un juego, cientos de perritos fueron protagonistas los cuales fueron llevados por sus dueños en una noche de alegría, en un evento organizado donde amantes del deporte puede convivir con su mascota mientras disfrutan viendo su partido.

Se le ha denominado "Bark at the Park" (ladrar en el parque) este tipo de evento ha ganado popularidad dentro del deporte.

El acceso a este evento es por medio de un pase en cual pueden acudir en compañía de sus peludos, el pase incluye espacios dedicados especialmente para compartir con la mascota, cuenta con área de bebederos, baños y área de descanso para los animalitos.

Los organizadores se llevaron un 10, ya que no se imaginaron que la idea que tenían pensada se haría viral. En un intermedio organizadores sorprendieron a los espectadores con el tema emblemático de Rey León "Circle of Life", por lo que muchos no dudaron en alzar a sus mascotas recreando la escena de la película de Disney.

"Los fanáticos en el juego de los Marineros llevaron a sus perros al parque de pelota para sostener a su perro y tener la oportunidad de aparecer en la Simbacam", se puede leer en la descripción en el video compartido en redes sociales.

En el estadio de los Mariners organizan el “bark at the park” 🤩 pic.twitter.com/xu9nqIfzk4 — IA (@alsnig) September 21, 2021

Con información de El Heraldo de México.

También te puede interesar:

VIDEO: ¡Ya nos exhibiste! Mujer aseguraba que su perrita era vegetariana

VIDEO: Perrito evita ser estafado ¡Me quieres ver la cara de perro!

VIDEO: Perro invade un campo de fútbol y 'anota' un golazo