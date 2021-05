VIDEO: Gato escapa de voraz incendio saltando desde un quinto piso

ESTADOS UNIDOS.- Acto de presencia de la audacia, agilidad y valentía de un gato negro dejó este jueves al saltar desde un quinto piso para escapar de un apartamento que se consumían por las llamas en Chicago.

A pesar de la gran altura a la que se encontraba, el felino no dudo ni un instante mientras se acercaba a la ventana, se armó de valor y realizó el peligroso salto.

Haciendo honor al dicho, que los gatos siempre caen sobre sus cuatro patas, el animal logro escapar del voraz incendio. Afortunadamente el aterrizaje fue en una zona ajardinada, lo que permitió que el impacto fuera minimizado y saliera aparentemente ileso.

Con información de RT Noticias

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z