Un Hombre se ha vuelto tendencia, debido a que un usuario subió un video donde se puede ver, como este sujeto esta acostado disfrutando en un flotador mientras fuma una pipa.

Con las recientes lluvias ocasionadas por el paso de el huracán “Ida”, las autoridades de Nueva York han decretado estado de emergencia, por las afectaciones de este fenómeno.

Hasta el momento solo se cuentan con daños materiales, e inundaciones en algunas zonas, como el metro de la ciudad, el cual fue evacuado debido a la inundación en las líneas.

Dicho esto, no fue impedimento para que un joven hombre se viralice inmediatamente, debido a que descansaba plácidamente como si no le importara nada, durante el paso de las fuertes lluvias, esta escena fue captada el día de hoy por medio de Twitter por el usuario @RobbieDigital88, mientras seguían las intensas lluvias.

Muchas personas a través de comentario se rieron de esta escena y otros tacharon de indignante su forma de actuar ante el desastre que se vive por las lluvias.

Another level of outside!!! pic.twitter.com/y2qcpxfdpa