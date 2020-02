Video: Jugadora se fractura la rodilla y continúa en el partido

ESCOCIA.- Algo impresionante sucedió en la Liga de futbol escoces femenil, cuando la capitana del equipo St. Mirren, Jane O'Toole, sufrió una fractura en su rodilla derecha, pero lejos de abandonar el partido, la jugadora decidió continuar en el terreno de juego.

En el video se puede observar como O'Toole cae al césped y se percata de la fractura, por la cual, inmediatamente comienza a golpearse la rodilla, para intentar regresar el hueso que se le había zafado.

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap? 🤔



St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.



📽️ Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5