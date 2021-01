VIDEO: Juguete sexual exhibe a mujer en plena entrevista

GALES.- A través del programa de noticias de la cadena BBC "Wales Today" una mujer fue exhibida al dejar a la vista de la audiencia lo que parece ser su juguete sexual.

El tema que se abordó durante la entrevista fue sobre los problemas que muchas mujeres sufren durante el encierro por la pandemia que ha afectado a todo el mundo.

Por esa razón, la cadena televisiva citó a varias féminas vía videollamada para que cuenten su testimonio acerca de como la pasan en sus hogares durante el confinamiento.

Sin embargo, algo en el fondo de una de las invitadas llamó la atención de propios y extraños.

La chica identificada como Yvette Amos, de Gales, tenía detrás de ella un librero, aunque por lo visto no sólo lo utiliza para colocar sus libros, sino también para mantener a salvo su juguete sexual.

