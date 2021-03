VIDEO: Limosina que llevaba a novia a su boda se incendia en pleno trayecto

ESTADOS UNIDOS.- La cadena televisiva KTNV-TV publicó un video donde se puede observar el incendio de una limosina que transportaba a una mujer que se dirigía a su boda.

La novia iba acompañada de su padre y ambos iban al compromiso nupcial en Las Vegas, Estados Unidos el pasado sábado 13 de marzo del presente año.

El encargado de recopilar las imágenes bajó la velocidad del automóvil en el que iba para obtener una mejor toma del incidente ocurrido en plena carretera.

Afortunadamente, no hubo heridos. La novia señaló que comenzaron a sentir un olor a quemado y posteriormente comenzó a salir humo debajo del vehículo.

Limo with bride on way to Las Vegas wedding catches fire. | https://t.co/IyghUy54tI (Video: Kaylee) pic.twitter.com/fe1H8opLM3