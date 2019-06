Maestros permiten que alumnos hacen bullying a menor invidente

Agencia

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- César N, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 -conocida como La Prevo-, denunció ser sujeto de bullying por parte de sus compañeros por ser un adolescente con discapacidad visual.

De acuerdo con información de Excélsior, el alumno acusó que roban su dinero, lo golpean y lo insultan, y pese a ello, los maestros no hacen nada para evitarlo.

Cursa en el grupo 1º “N” y mediante un video explicó haber sido agredido por unos de sus compañeros, quienes le golpearon la pierna derecha y le tuvieron que poner vendas.

“Ya estoy harto de lo que me pasa en esa escuela y los prefectos no hacen nada. Ya no quiero llegar a esa escuela porque me van a pegar, me espían cuando voy al baño”.