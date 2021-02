Video: Meteorito ilumina de azul el cielo de Alberta

El cielo nocturno de Alberta, Canadá, se iluminó durante unos instantes debido a la caída de un meteorito. El momento se captó en video.

Joe Speer, un vecino de una localidad contó a Global News que pudo observar el momento exacto del fenómeno cuando conducía hacia el trabajo.

En redes sociales el fenómeno fue compartido por muchos usuarios debido a que fue captado por las cámaras de seguridad de sus casas.

Geoff Robertson, expresidente del Centro Edmonton de la Real Sociedad Astronómica de Canadá, consideró en una entrevista a Leatherbridge News Now que es muy probable que por la zona hayan caído algunos trozos del meteorito durante su entrada a la atmósfera.

“Mirando los videos, vi algunos destellos mientras bajaba, lo que indicaba que probablemente se estaba rompiendo. Así que diría que probablemente algunas piezas finalmente bajaron, aterrizando en el suelo en algún lugar”.

La bola de fuego azul se avistó desde el este de la provincia hasta Saskatchewan y desde el oeste hasta la Columbia Británica, y de sur a norte desde Montana hasta High Prairie.

