Video: Mujer utiliza disfraz de Star Wars y la detienen por tener un arma de juguete

CANADÁ.- Una mujer decidió celebrar el día de Star Wars disfrazándose de un de los tantos personajes de esta icónica saga, sin embargo, la mujer fue arrestada por las autoridades ya que al parecer portaba un arma de juguete.

La mujer de nombre, Ashley, sufrió este momento incómodo debido a que los oficiales que la arrestaron desconocían que el arma era de juguete y solamente lo utilizaba para complementar su disfraz de Star Wars.

Esto ocurrió luego de que la fémina decidió salir a tomarse una fotos con su vestuario en el estacionamiento de un restaurante donde ella trabaja llamado 'Coco Vanilla Galactic Cantina', el cual se caracteriza por ser un lugar donde los seguidores de las películas de Gorge Lucas se reúnen constantemente.

De manera inesperada los elementos policiales le pidieron a Ashley que se arrojara al suelo y aunque ella intentaba explicarle a los agentes que el arma no era de verdad, ellos no le prestaban atención.

¿Cómo se creó el Día de Star Wars y por qué se celebra el 4 de mayo?

El origen de la celebración en realidad tiene su comienzo en un mensaje de felicitación político. Fue dos años después del lanzamiento de la primera cinta que por primera vez se habla del 4 de mayo cuando el London Evening News publicó una nota de felicitación para Margaret Thatcher usando este juego de palabras que decía “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations.”

Ya en 2011 se celebró por primera vez la fecha oficial en el Festival de cine Toronto Underground Cinema, donde se decidió traer la frase “May the 4th Be With You”.

Desde entonces este es un día para recordar la historia de George Lucas que ha derivado no sólo en una lista larga de películas, programas de televisión, figuras de acción, juguetes y videojuegos, entre otros, sino que también es sinónimo de toda una cultura alrededor de ella donde la búsqueda del equilibrio entre el bien y el mal es la constante.

