Polémica en Eu; Obama celebra su cumpleaños en peno repunte de COVID

ESTADOS UNIDOS.- El expresidente de EU, Barack Obama, se ha convertido en objeto de críticas después de que se filtrara un video de su celebración de cumpleaños en el que aparece sin mascarilla en compañía de sus huéspedes, recoge WION.

El video, publicado por la cantante estadounidense Erykah Bahu, muestra al exmandatario bailando sin mascarilla rodeado de sus invitados, que tampoco parecen llevar cubrebocas. Aunque la cantante tuvo que eliminar el video tras su publicación debido a las reglas internas de la fiesta, la grabación se ha difundido por las redes sociales, indignando a muchos internautas, que denuncian el comportamiento imprudente del exmandatario estadounidense.

A comienzos de esta semana, Obama se vio obligado a renunciar a su plan de fiesta masiva, con al menos 475 huéspedes confirmados, debido al rebrote de coronavirus en el país, y limitó el evento a su familia y amigos cercanos. Sin embargo, este fin de semana algunos medios dieron a conocer que personajes famosos llegaban y partían de la fiesta, provocando incluso atascos de tráfico en la isla de Martha's Vineyard, donde se encuentra la propiedad de Obama.

Imágenes aéreas de la zona mostraron varias tiendas de campaña de gran tamaño. Aunque las carpas permiten calificar la celebración de evento al aire libre, el tamaño de las mismas llevó a varios usuarios de redes sociales a conjeturar que se había dado cita allí un importante número de invitados.

"Si alguien te pregunta por qué no llevas mascarilla, diles que estás celebrando el cumpleaños de Obama", escribió en su cuenta de Twitter un usuario.

Varios usuarios calificaron la fiesta de "evento superpropagador", mientras otros propusieron llamarlo "la cepa de Obama".

Looks like Obama’s 60th Bday party for close friends and family is going to get blown over by a #covidstorm.



BTW, his birthday tent is bigger than his mansion. Super spreader event on #MarthasVineyard. pic.twitter.com/BuUCjseu5s