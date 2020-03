Video: Pastor vende "gel antibacterial bendito" para salvarte del coronavirus

Argentina.- Un pastor argentino fue sumamente criticado por varios usuarios en internet luego de que circulara un video donde está vendiendo un supuesto "gel antibacterial bendito" para prevenir el nuevo coronavirus.

El religioso, Héctor Aníbal Giménez, explicó durante su prédica que cada recipiente tenía un costo de mil pesos argentinos, con la finalidad de comprar mas gel para todos.

En la grabación se le puede ver haciendo una oración, pero justo a la mitad del mismo clip ofreció el producto a cambio de una cantidad monetaria.

El video ha causado bastante polémica en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios negativos en su mayoría por parte de los usuarios.

Kenneth Copeland, un reconocido predicador estadounidense, se volvió tendencia en redes sociales luego de que supuestamente mencionara que puede curar el covid-19 a través de un programa de televisión.

Luego de una serie de oraciones, el hombre de 83 años dio por hecho que "según la palabra de Dios, estaba curado".

Kenneth Copeland healed viewers of the coronavirus through their televisions last night. pic.twitter.com/8lwHufTIy4