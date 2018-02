Palmera gigante cae y casi mata a menor de dos años (video)

TAILANDIA.- Personas en las redes sociales han vuelto viral el video de lo que pudo haber sido una tragedia en Tailandia, una palmera gigante cayó y mientras todos corrían para salvar sus vidas, dejaron a un menor que estuvo a casi nada de morir aplastado, los hechos sucedieron en la ciudad de Nakhon Ratchasima en Tailandia.

De acuerdo con el portal RT Noticias, una cámara grabó cómo el menor jugaba con unos amigos en la carretera frente a la casa de sus padres cuando el árbol se precipitó justo a su lado.

Mientras sus compañeros se dispersaron y corrieron para salvar sus vidas, el menor se quedó paralizado contemplando la caída de la palmera y resultó ileso sólo porque una mujer reaccionó a tiempo y l tomó en brazos.

Aquí el video...

Una travesura de un pequeño originario de Estados Unidos se hizo viral en redes sociales por obtener un juguete se quedó atrapado en una máquina saca peluches que estaba en un restaurante de Titusville en Florida.

De acuerdo con el portal Grupo Radio Fórmula, según el propio departamento de Servicios de Emergencia y Bomberos de Titusville, los hechos ocurrieron en el restaurante Beef O'Brady cuando el menor de edad, identificado como Mason, quería sacar un juguete de la máquina.

No obstante, al no poder ganar uno de los peluches, el niño trepó por el aparato e ingresó por la parte superior, y aunque pudo conseguir su muñeco, ya no pudo salir por el mismo lugar por el que entró.

En dicho lugar se encontraba descansando el bombero Jeremy House, quien pidió ayuda a sus compañeros a través del servicio del 911.

El percance no pasó a mayores, según el reporte de la agencia AP.