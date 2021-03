Video: ¡Sorprendente! Pez escapa de una tina hacia el drenaje

Hay videos sorprendentes y éste: una cámara de seguridad captó el momento en que un pez escapa de una tina y entra al drenaje. De seguro no quería terminar como pescado frito.

Este singular y chistoso momento digno de los escapes de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ocurrió en Tuyen Quang, una ciudad de Vietnam.

Aunque se desconoce la fecha exacta del video, este se volvió viral hace unos días.

En las imágenes se ve el angustiante momento en que el pez, aferrado a la vida, salta desde una tina de agua hasta el pavimento.

Pero el asunto no quedó ahí.

Tal vez sintiendo la presencia del agua, el pez da unos impresionantes saltos hasta una toma del alcantarillado junto a la banqueta y rápidamente entra al drenaje salvando su vida, ante los ojos de asombro de un niño que pasaba por la zona.

Te dejamos el impresionante video de pez saltando de la tina hasta el drenaje.

