Cardiaco rescate policíaco antes que un vehículo en llamas explota

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes una llamada de emergencia fue atendida por el heroico cuerpo de bomberos de Austin Texas, EU. Para socorrer a un hombre que había quedado atrapado inconsciente en su furgoneta en llamas.

Los policías Chandler Carrera y Eddie Pineda, que llegaron al lugar antes que los bomberos, actuaron sin vacilar y sacaron rápidamente al hombre del vehículo.

Según se aprecia en el video grabado por un testigo, uno de los agentes rompió la ventana para abrir la puerta y ambos sacaron al hombre antes de que se registrara una explosión y el vehículo quedara completamente envuelto en llamas.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

We salute our brothers in blue from @Austin_Police—Officers Chandler Carrera and Eddie Pineda—who bravely risked their own lives at this car fire yesterday just before we arrived, smashing the window and dragging the man to safety. 💙 https://t.co/w9x43ljiuo 📹 © Natalie Madden pic.twitter.com/e8Ouq2BhLo